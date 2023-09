woensdag 13 september 2023 om 19:50

Mikel Landa focust zich op eigen doelen: “Het kan mij niet zo schelen wat Jumbo-Visma doet”

De wederopstanding van de Baskische Mikel Landa in de Vuelta is groots. De klimmer in dienst van Bahrain Victorious verloor in de eerste bergetappe nog anderhalve minuut op de concurrentie, maar heeft zich teruggevochten in de top-5 van het algemeen klassement. De Bask blijft zich richten op zijn eigen koers. “Ik wil een etappe winnen en zover mogelijk komen in het klassement”, aldus Landa tegenover Marca.

De Spanjaard toonde al vroeg in de etappe dat hij snode plannen had. Bahrain Victorious zette zich op kop van het peloton en richtte veel schade aan. Na het inreken van Remco Evenepoel konden enkel de drie matadors van Jumbo-Visma Poels, Buitrago en Landa zelf volgen. “Ik voel me goed, ik heb het geprobeerd, maar Roglic en Vingegaard zijn weer beter geweest. Mijn ploeg kan niet meer doen.”

De Bask was wel enigszins verrast dat in de slotkilometers van de Angliru Sepp Kuss in zijn wiel zat. De Amerikaan had eerder moeten lossen bij zijn twee ploegmaats. “Hij volgde mij, we reden samen naar boven en hij sprintte op het einde”, merkt Landa droogjes op. “Zij zullen wel weten wat ze doen, ik maak me er geen zorgen om. Het kan me niet zo schelen wat ze doen.”