Mike Teunissen verwacht rode trui te verliezen: “Onderweg kan veel gebeuren”

Nadat hij in 2019 al het geel droeg in de Tour de France, mocht Mike Teunissen gisteren het podium op om een rode trui van de Ronde van het Spanje op te halen. Bezit hij dat tricot tijdens de rustdag van morgen ook nog? “Daar komen we over een paar uur achter”, lacht de renner van Jumbo-Visma voor de camera van de NOS.

Maar wat verwacht Teunissen zelf? Denkt hij de trui te behouden? “Ik denk het niet. Er kan onderweg veel gebeuren”, stelt hij, ondanks dat de rit vrijwel biljartvlak is en waaiers niet direct voor de hand liggen. “Ik neem ook aan dat een massasprint gaat worden. Maar iemand anders van de ploeg kan kort rijden. Wij gaan in ieder geval genieten van vandaag, Primoz (Roglic, red.) beschermen en de trui in de ploeg houden.”

Teunissen is benieuwd hoe het zal zijn om in het rood te rijden, vertelt hij. “Robert (Gesink, de eerste rodetruidrager, red.) heeft al heel wat meegemaakt, maar die zei dat het een fantastische dag was gisteren. Dus ik denk dat ik hetzelfde tegemoet mag vandaag. Het is niet niks. Ik zag een lijstje voorbijkomen en ik denk dat ik de vijfde Nederlander ooit ben die het geel en het rood gedragen heeft. Daar staan alleen maar grote namen, dat is toch wel vrij uniek. Het is beter om dat nu te beseffen dan over tien jaar, want nu kan ik er nog van genieten.”