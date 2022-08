Teunissen verlaat Ronde van Polen om in huwelijksbootje te stappen

Mike Teunissen laat de zesde etappe van de Ronde van Polen aan zich voorbijgaan. De Nederlander heeft daar een goede reden voor: hij gaat zaterdag trouwen. De beslissing om de Ronde van Polen niet uit te rijden, was voor het begin van de wedstrijd al genomen, laat Jumbo-Visma weten op sociale media.

“Voorafgaand aan de Ronde van Polen, is besloten dat Mike in deze tijdrit niet meer van start zal gaan. Mike zal deze zaterdag met zijn vrouw trouwen”, schrijft Jumbo-Visma. De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag, als de zevendaagse wordt afgesloten met een relatief vlakke rit van Valsir naar Kraków. Teunissen bezette de 42ste plaats in het algemeen klassement, op een minuut van leider Sergio Higuita.

🇵🇱 #TdP22

Prior to Tour de Pologne, it was decided that Mike will no longer start in this time trial.

Mike will marry his wife this Saturday. 🤵🏼‍♂️👰🏼‍♀️ pic.twitter.com/ibSiknyqCu

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 4, 2022