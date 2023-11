vrijdag 17 november 2023 om 18:22

Mike Teunissen succesvol geopereerd na sleutelbeenbreuk

Mike Teunissen is succesvol geopereerd na een sleutelbeenbreuk. De liep de Nederlandse renner op tijdens een training. Dat meldt zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty op sociale media.

Hoe Teunissen precies zijn sleutelbeen heeft gebroken, is niet bekend. Het enige wat de ploeg meegeeft is dat hij op donderdag 16 november is geopereerd. Deze operatie verliep succesvol, waarna Teunissen is begonnen aan zijn revalidatie. Het Belgische team communiceert dat zijn wegprogramma in 2024 er niet anders zal uitzien.

Teunissen kende in 2023 een goed seizoen. Na enkele seizoenen zonder een overwinning won hij afgelopen seizoen twee keer. Een eerste keer in de openingsrit van de Tour of Norway, wat later in de koninginnenrit van de Renewi Tour. Daarnaast verzamelde hij ook een aantal ereplaatsen, zoals een vijfde plaats op het EK wielrennen op de VAM-berg.