Mike Teunissen sprint naar vijfde plaats in Vuelta: “Kwam net te veel in gedrang”

Mike Teunissen sprintte in de negentiende etappe van de Vuelta a España naar een vijfde plaats. De Nederlander zat nog in het uitgedund peloton en kon zo meestrijden voor de zege, maar moest zich gewonnen geven tegen een aantal renners. Mads Pedersen won uiteindelijk de etappe. “We proberen er, na het vertrek van Primoz Roglic, het beste van te maken.”

Op de laatste beklimming van de dag, de Puerto del Piélago, werd de koers hard gemaakt. De mannen van Trek-Segafredo en Bahrain Victorious reden een hoog tempo, waardoor een heleboel sprinters de rol moesten lossen. Onder meer Tim Merlier, Pascal Ackermann, Danny van Poppel en Kaden Groves maakte op die manier geen kans meer op de zege in Talavera de la Reina.

“Het ging eigenlijk opvallend goed op de twee klimmetjes. Ik had een mooie kans, aangezien er al een aantal sprinters waren gelost”, vertelde Teunissen op de ploegsite van Jumbo-Visma. “Ik werd goed naar voren gebracht, maar kwam net te veel in het gedrang te zitten.”

Teunissen over laatste bergetappe: “Nieuw plan maken”

Voor Teunissen was het een opsteker na een aantal anoniemere dagen. “Ik ben ziek geworden en ben ook gevallen, het was vooral overleven Het gaat echter steeds beter en nu kom ik er doorheen.” Jumbo-Visma moet het natuurlijk zonder kopman Primoz Roglic doen, een aderlating voor de ploeg. “We proberen er het beste van te maken. Dat gaat best aardig, denk ik. Voor de etappe van zaterdag gaan we weer een plan maken samen”, aldus Teunissen.