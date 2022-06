Mike Teunissen richt zich op Vuelta a España

Video

Mike Teunissen hoorde onlangs dat hij buiten de boot viel voor de selectie van Jumbo-Visma voor de Tour de France. Hij is de tweede reserve na Robert Gesink, voor het geval dat. De 29-jarige klassiekerspecialist wist dat het lastig werd en kijkt intussen alweer vooruit. Hij vertelt aan WielerFlits dat hij zich nu opmaakt voor de Ronde van Spanje, die in Nederland start.

“Ik vocht eigenlijk vooral voor het plekje als sprintaantrekker voor Wout van Aert”, vertelt hij voor onze camera. “Als je ziet hoe Christophe Laporte in de rondte rijdt, toen zag ik al snel dat het heel lastig werd. Het is dus niet zo dat ik zeg: ‘gòh, wát een teleurstelling’. Het is denk ik een logische keuze.”

Teunissen heeft er dan ook niet veel moeite mee. “Het is de luxe van deze ploeg, natuurijk. Het is enorm gebalanceerd en sterk op alle vlakken. Dan loop je het risico dat je erbuiten valt”, relativeert hij. De Limburger werkt nu toe naar de Vuelta a España, waarschijnlijk via de Ronde van Polen. Hij vertrekt nu eerst op hoogtestage naar Tignes.

De Vuelta begint op vrijdag 19 augustus overigens met een ploegentijdrit in Utrecht. Daags nadien is de start in ‘s-Hertogenbosch, met de finish opnieuw in Utrecht. De derde etappe gaat van en naar Breda.

Wedstrijdprogramma Mike TEUNISSEN