Youri IJnsen • zondag 8 oktober 2023 om 11:30

Mike Teunissen reflecteert: “Ik zit in een fase van mijn carrière dat ik het verschil wil maken”

Interview Mike Teunissen wisselde afgelopen winter het warme nest van Jumbo-Visma in voor Intermarché-Circus-Wanty. Het doel was om meer voor zichzelf te rijden en daarnaast Biniam Girmay te ondersteunen. Daar kijkt hij met gemengde gevoelens op terug. “Maar dit jaar heeft me wel perspectief gegeven voor de toekomst. En dat is niet makkelijk, want het niveau ligt echt heel hoog”, vertelt een openhartige Teunissen aan WielerFlits.

Na ziekte in het voorjaar, komt de 31-jarige Limburger er dit najaar doorheen met een resem mooie resultaten. Na een jetlag door zijn reis naar Canada, wilde hij dat compenseren met moraal richting het EK. Met succes, want Teunissen reed een sterke wedstrijd en werd uiteindelijk vijfde. Via een achtste plek in Binche-Chimay-Binche stoomde hij zich klaar voor de laatste wedstrijd van zijn seizoen: Parijs-Tours. Een wedstrijd die hij negen jaar geleden won bij de beloften en gezien het offroad-karakter dat deze koers heeft, zou dat goed bij zijn karakteristieken moeten passen.

Moeilijkheidsgraad zorgt voor twijfels

De overstap naar Intermarché-Circus-Wanty heeft hemzelf in ieder geval geen windeieren gelegd. “Wat best vaak voorkomt is dat mensen zeggen: ‘Hij gaat weg bij Jumbo-Visma, dat is een aflopende zaak’. Ik heb in ieder geval bewezen dat dit niet zo is. Dat is fijn. Ook voor mezelf. Kijk, ik ben niet de vervanger van Alexander Kristoff. Hij moest zeges behalen voor de ploeg. Ik rijd de meeste koersen in dienst en probeer dat zo goed mogelijk te doen. Maar uiteindelijk is het wel altijd fijn dat je kunt winnen, als je de kans krijgt. In dat opzicht is het eerste jaar ruim voldoende.”

Juist dat winnen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, ondervindt Teunissen aan den lijve. “Toch zijn het zeges en in beeld rijden, die tellen. Het is fijn dat het in ieder geval twee keer gelukt is om te winnen. Want dat is tegenwoordig echt niet zo makkelijk. Zeker niet met het gigantisch hoge niveau van de laatste jaren. Als je dan merkt dat in het jaar 2019 heel veel zaken goed vallen, dan verwacht je dat dit zo blijft. Maar al snel blijkt dat dit toch helemaal niet zo evident is. Tot het moment van die bevestiging is het lastig om te blijven hopen of wachten óp die bevestiging.”

Die kwam er in mei tijdens de Ronde van Noorwegen. Hij won voor het eerst sinds de eerste etappe in de Tour de France van 2019. “Gezien dat laatste, is het logisch om te zeggen dat dit erin zit. Dat als ik alles goed doe, het vanzelf komt. Maar totdat dit opnieuw lukt, blijf je twijfelen. Net daarom was de euforie in Noorwegen best groot. Terwijl het een rit van niets was. Tachtig kilometer met honderd man aan het vertrek. Maar goed, de top-5 daar was best een mooie. En winnen is winnen. Dat doet enorm veel deugd. Vooral om dat je denkt: hé, het zit er nog in.”

En dan kwam er in augustus nog een WorldTour-zege in de koninginnenrit van de Renewi Tour. Eentje uit het boekje, die menig collega met veel enthousiasme toejuicht. Teunissen greep een dood moment in de diepe finale aan om van achteruit te demarreren. Een moment van vertwijfeling bij de andere toppers was genoeg om vooruit te blijven. “Kijk, ik weet dat er genoeg mannen zijn die in principe beter zijn dan ik. Maar gelukkig hoef je in het wielrennen niet de beste te zijn om te winnen. Dat het in de Renewi Tour lukte, biedt perspectief naar de toekomst toe.”

“Of die zege in Noorwegen daaraan heeft bijgedragen?”, kaatst hij peinzend de vraag terug. “Het is meer dat ik niet meer voor een derde en vierde plek rijd, maar alles of niets speel. Uiteindelijk tellen de zeges. En ik kom niet heel vaak in die situatie terecht. Dus als dat lukt, wil ik er vol voor gaan. Ik hoop al jaren heel veel vaker in die situatie te komen. Maar zoals ik zei, dat valt niet mee. Het niveau is hoog. Winnen an sich is het doel niet. Het moeilijkste is om in de situatie terecht te komen om te kúnnen winnen. Maar vanaf dat moment heb ik wel het vertrouwen dat ik het kan.”

Samenwerking met Girmay

Teunissen pakte de twee kansen die hij kreeg dit seizoen. De andere doelstelling was om Biniam Girmay naar een hoger niveau te brengen. Maar na zeges vorig jaar in Gent-Wevelgem en de Giro d’Italia, kwam het sprint- en klassiekertalent uit Eritrea dit jaar maar moeilijk uit de verf. “Ik denk dat Bini en ik daar allebei meer van hadden verwacht. Kanttekening is wel dat hij heel hard gevallen is dit voorjaar. Bovendien is het ook niet zo gemakkelijk om te bevestigen. Het is jammer dat dit niet gelukt is, door verschillende factoren. We hebben huiswerk mee voor deze winter.”

Daaraan heeft de klassiekerspecialist ook zelf een aantal zaken aan toegevoegd. “We moeten kijken hoe we de sprints beter kunnen doen. Leren goede beslissingen maken, zodat alles goed valt. Maar we gaan ook kijken hoe we onszelf beter kunnen voorbereiden op het voorjaar. We zijn een Belgische ploeg, het klassieke voorjaar is heel belangrijk voor ons. En het was af en toe matig te noemen, dit jaar. Dat had natuurlijk allerlei oorzaken. Jongens als Taco van der Hoorn hebben we heel erg gemist. Maar het moet en kan beter. We willen als ploeg groeien en niet stagneren.”

Zelf begon Teunissen nochtans goed met een elfde plek in Omloop Het Nieuwsblad en een achtste plaats in Le Samyn. “Ik had ook het gevoel dat het niet slecht ging. Alleen werd ik ziek in Italië tijdens Tirreno-Adriatico en daar heb ik eigenlijk heel het voorjaar mee lopen klooien. En ja, dan rijd je niet van voren en kom je niet meer voor in de uitslagen. Dan tel je eigenlijk al snel niet meer mee. Maar daardoor heb ik ook mijn werk niet kunnen doen. Ik blijf hopen dat het allemaal wél een keer goed gaat. De laatste jaren zat het teveel tegen en dat mag niet. Dat gaan we proberen te elimineren. Met het seizoen wat ik nu gedraaid heb, kijk ik wel uit naar het voorjaar.”

Verandering van mentaliteit

Teunissen is blij met waar hij staat. En ja, zijn droom is nog altijd om Parijs-Roubaix te winnen. Alleen is de perceptie wel veranderd. “Ik wil de komende jaren vooral plezier hebben op de fiets. Dat het niet als werk aanvoelt. Als ik dan zelf af en toe nog een keer kan meedoen in finales, is dat ook leuk. Maar ik wil vooral een groot onderdeel kunnen uitmaken van de ploeg. De Renewi Tour was hartstikke mooi. Maar ik zou ook supergraag nog een keer een heel goede lead out voor Biniam willen doen. Of rijden zoals op het EK. Dat doet me eerlijk gezegd nog meer deugd.”

Een eigenschap die de mens achter de renner schetst. Terwijl die renner als winnaar naar de profs kwam. En dat stiekem nog altijd is. “Ja, maar de genoegdoening die ik krijg van het in positie brengen van anderen is ook heel waardevol. Want dat is eigenlijk wel waar ik momenteel een beetje zit in mijn carrière. Ik zit in een fase waarin ik het verschil wil maken, waarin ik belangrijk wil zijn. Want hoe reëel is het dat ik Parijs-Roubaix of een andere grote klassieker ga winnen? Natuurlijk ga ik ook komende winter weer in met de hoop dat ik kan meedraaien in het voorjaar.”

“Maar ik ben ondertussen toch al 31”, reflecteert Teunissen. “Dan is het een beetje gevaarlijk om daar vanuit te gaan. Het is niet langer het hoofddoel. Want je werkt naar doelen toe om ze te behalen. En als dat niet lukt, is dat heel vaak een teleurstelling. Moet je dat willen? Daarom zou het nu dus in principe fijner zijn als ik gewoon in vorm naar bijvoorbeeld Tirreno-Adriatico ga. En daar Biniam goed kan loodsen in de sprints, om van daaruit met een goed gevoel richting de klassiekers te gaan. Dan ziet het er allemaal net iets anders uit qua vertrouwen en moraal. Dat moet je niet onderschatten. Dat heb ik moeten leren, maar dat is wel een heel wijze les geweest.”