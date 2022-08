Mike Teunissen plaatst zich in uniek kwartet – WIELERFLITS UPDATE

Video

Met Robert Gesink stralend van oor tot oor in de rode leiderstrui, trok het peloton van de Vuelta a España 2022 door Nederland voor de eerste rit in lijn. Tussen ‘s-Hertogenbosch en Utrecht gebeurde behoudens de strijd om de bergtrui op de Amerongse Berg maar heel weinig. Toch vielen er een aantal zaken op. Bekijk nu de WielerFlits Update!

Zo leek de kopgroep op de enige helling van de dag zich tot twee keer toe te verkijken, want waar lag nu precies de streep van die berghelling? Verder duurde het na afloop wel heel lang voordat de organisatie zeker wist dat Mike Teunissen de nieuwe leider is. Hij plaatst zich met deze prestatie in een uniek kwartet. Verslaggevers Maxim Horssels, Youri IJnsen en Raymond Kerckhoffs praten je vanuit Utrecht helemaal bij over de laatste stand van zaken. Daarnaast discussiëren de mannen ook over Danny van Poppel: is hij nu de beste lead out van de wereld, of niet?

