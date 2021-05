Mike Teunissen over rentree in Hongarije: “Ik ben best zenuwachtig”

Woensdag begint de 42ste editie van de Ronde van Hongarije (12-16 mei). Jumbo-Visma staat aan het vertrek met de heroptredende Mike Teunissen, Gijs Leemreize, Olav Kooij, Michel Hessmann, Mick van Dijk en Rick Pluimers.

Teunissen kende geen gelukkige start van het seizoen. De renner van Jumbo-Visma moest na een val op hoogtestage passen voor het complete voorjaar en kon zo niet deelnemen aan wedstrijden als Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. In de Ronde van Hongarije speldt hij voor het eerst sinds lange tijd weer een rugnummer op.

Teunissen geeft toe dat hij best wel zenuwachtig is in aanloop naar zijn eerste wedstrijd van 2021. “Ik ben best zenuwachtig. Het is eigenlijk heel lang geleden dat ik een koers heb gereden. En het is helemaal lang geleden dat ik een wedstrijd heb gereden waar ik me goed op heb kunnen voorbereiden, want afgelopen najaar was mijn voorbereiding verre van top.”

“Ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Afgelopen week ben ik nog bij de fysio geweest voor wat testjes en dat zag er allemaal goed uit. Ik heb eigenlijk nergens meer last van. De trainingen van de afgelopen periode gingen aardig en de Ronde van Hongarije zal mijn eerste test worden”, aldus Teunissen. “Deze wedstrijd is een mooie opstap naar de rest van het seizoen, met als hoogtepunt de Tour.”

Jeugdige ploeg

Teunissen is nog altijd maar 28 jaar, maar toch is hij veruit de oudste renner in de selectie voor de Ronde van Hongarije. Jumbo-Visma stuurt een bijzonder jonge ploeg naar Hongarije met Kooij (19), Leemreize (21), Pluimers (20), Van Dijke (21) en de twintigjarige Duitser Hessmann. Pluimers, Van Dijke en Hessmann komen normaal uit voor de opleidingsploeg.

Teunissen: “Als ik die mannen goed kan helpen en zelf de wedstrijd goed door kan komen, dan kunnen we het een geslaagde week noemen. Of de rol van racecaptain bij mij past, kan ik na de Ronde van Hongarije vertellen. Het is mooi om met een mix van profs en jongens uit de opleidingsploeg op pad te gaan.”

Selectie Jumbo-Visma voor Ronde van Hongarije (12-16 mei)

Mick van Dijke

Michel Hessmann

Olav Kooij

Gijs Leemreize

Rick Pluimers

Mike Teunissen