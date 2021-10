Mike Teunissen niet in Parijs-Tours vanwege maag- en darmklachten

Mike Teunissen heeft een punt gezet achter zijn wielerseizoen. Vanwege maag- en darmklachten laat de 29-jarige Nederlander van Jumbo-Visma Parijs-Tours aan zich voorbijgaan. Teunissen was zowel in 2015 als 2017 negende in de Franse klassieker.

Teunissen worstelde tijdens Parijs-Roubaix en Binche-Chimay-Binche al met zijn gezondheid en na de Belgische eendagskoers werden zijn maag- en darmklachten alleen maar erger. Daardoor zal de Nederlandse renner morgen niet starten in Parijs-Tours. “Het is tijd om te genieten van wat vrije tijd en de batterij op te laden, voordat ik in 2022 hopelijk sterker terugkom”, laat hij weten op social media.

Teunissen was goed op dreef sinds de Tour de France. In zowel de PostNord Danmark Rundt als de Tour of Norway reed hij naar het podium. Daarna eindigde hij tiende in de Benelux Tour en was hij achtste in Eschborn-Frankfurt. Zijn ploeg Jumbo-Visma verschijnt met Dylan Groenewegen, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Timo Roosen, Gijs Leemreize, Michel Heßmann en Mick van Dijke aan de start van Parijs-Tours.