Mike Teunissen na NK: “Jury liet me anderhalve ronde op een lege band doorrijden”

Mike Teunissen maakte een sterke indruk op het NK wielrennen, maar de renner van Intermarché-Circus-Wanty zag door pech zijn kansen in rook opgaan. “Ik had goede benen, maar dan moet je niet lekrijden op zo’n moment”, vertelde hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Eigenlijk viel het nog mee”, doelt Teunissen op zijn lekke band. “Toen ik lek reed, was er nog niet zoveel aan de hand. De jury liet de auto er alleen niet door. Ik heb dus nog anderhalve ronde moeten wachten vooraleer ik de auto bij me had. Ik heb dus anderhalve ronde op een lekke band gereden. In principe was er niet veel aan de hand, maar toen ik wisselde, demarreerde Mathieu van der Poel.”

“Dat is wel een beetje ongelukkig, maar ja… Dat is koers”, kan Teunissen al weer relativeren. “Ik probeerde er daarna nog naar toe te rijden, maar ik kwam er toen ook achter dat ik niet veel overschot meer had. Ik bleef toen hangen en van voren bleven ze juist rijden. Dan weet je dat de koers gedaan is. Ik had goede benen, maar dan moet je niet op zo’n moment lekrijden.”

Teunissen, die uiteindelijk als tiende over de streep kwam, keek verder nog vooruit naar de komende Tour de France.