Mike Teunissen na eerste zege in vier jaar: “Niet gemakkelijk om in mezelf te blijven geloven”

Er viel gisteren een last van de schouders van Mike Teunissen, nadat hij de openingsetappe in de Tour of Norway op zijn naam schreef. Het was namelijk al van zijn verrassende Tourritzege in 2019 geleden dat de Intermarché-Circus-Wanty-renner nog de handen omhoog mocht steken. “De voorbije jaren is het niet altijd even makkelijk geweest om het geloof in mijn capaciteiten te behouden, ook al wist ik dat die zege in de Ronde van Frankrijk 2019 van goede kwaliteiten getuigde”, aldus Teunissen op de ploegsite.

“Ons plan voor de ingekorte rit van vandaag was om de positie van Rune Herregodts in het klassement te beschermen en mijn kaart in de sprint te spelen. Mijn ploeggenoten hebben me goed geholpen, vooral Rune en Madis die me tot in de slotkilometer in positie gehouden hebben. Iedereen was afgemat, de sprint liep licht bergop. De omstandigheden waren perfect voor mij.”

Dat Teunissen het uiteindelijk kon afwerken, maakt veel bij hem los. “Het doet veel deugd om na al die tijd opnieuw te kunnen winnen. Dit is een ongelofelijke stimulans voor mezelf en voor het team. Het toont aan dat we de voorbije maanden het juiste werk geleverd hebben en daar verder op kunnen bouwen. We kunnen met een positieve blik naar de komende maanden kijken.”

Ziekteperikelen

Tot nu toe was 2023 nochtans geen groot succes. “Voor dit jaar had ik de keuze gemaakt om van omgeving te veranderen om mezelf een nieuwe impuls te geven. Echter, door de ziekteperikelen heb ik mezelf in het voorjaar niet kunnen tonen. Daarom was ik bij mijn terugkeer in competitie in mei nog meer vastberaden om het beste van mezelf te laten zien.”

“Om ons optimaal op het tweede deel van het seizoen voor te bereiden, trokken we met het team naar Andorra voor een hoogtestage van een drietal weken. Mijn ervaring leert me dat ik daar meestal goed op reageer en dat was deze keer niet anders.”