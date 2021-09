Mike Teunissen: “Mathieu zei dat hij wel oké was”

Mike Teunissen kijkt met tevredenheid terug op het WK wielrennen. Hoewel Nederland de wereldtitel misliep, pakte Dylan van Baarle een knappe zilveren medaille. Teunissen zelf eindigde in de tweede grote groep op een 22ste plek. “Ik had wel verwacht dat het zó zwaar zou worden”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“Het was niet normaal hoe snel ze eraan begonnen. Het was nog 200 kilometer te gaan! Het was echt ontzettend lastig. Je moest hier ontelbare keren optrekken na een bocht en constant vechten voor je positie.”

“Ik had wel verwacht dat het zó zwaar zou worden, maar ook dat er meer man bij elkaar zouden komen. Nu was het echt 17 man vooraan en daarachter, waar ik zat, was het met een man of twintig. Dat was het dan. Het lag helemaal uit elkaar omdat ze er zo vroeg aan begonnen. De controle was weg waardoor niemand meer iets recht kon zetten.”

Voor de Limburger was het vandaag zaak om de Nederlandse speerpunten zo goed mogelijk de finale in te begeleiden. Dat verliep goed met in de finale twee renners (Van Baarle en Van der Poel) in de kopgroep. “Mathieu zei dat hij wel oké was. Maar doordat ze er al zo vroeg aan begonnen, had niemand meer superbenen. Dan moet je er gewoon doorheen bijten.”

Dat Alaphillipe zijn wereldtitel prolongeert verbaast Teunissen niet. “Ik ben niet verrast door de winnaar. Dat hij uittredend winnaar is, zegt al genoeg. Het was wel een rondje om alleen te rijden. Er is amper een recht stuk en je moet constant vechten voor positie. Je kunt hier in je eentje goed alleen rijden.”