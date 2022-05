Mike Teunissen loopt schaafwonden op bij val in Noorwegen

Mike Teunissen is niet ongeschonden uit de Tour of Norway gekomen. In de slotetappe kwam de snelle man van Jumbo-Visma aan hoge snelheid ten val en daarbij liep hij veel schaafwonden op. Even dacht hij aan opgeven, maar ondanks zijn verwondingen vervolgde hij zijn weg en bereikte hij nog als zevende de finish.

Teunissen kon op vijftig kilometer van de finish een val niet vermijden toen in het peloton ongeveer twintig renners tegen de grond gingen en had veel schaafwonden. Even was hij in paniek toen hij met een gescheurde koersbroek en een gehavende dij in de berm stond, zegt hij op zijn officiële website. “Ja, na zo’n val wel! We gingen 65 kilometer per uur. Dan hoop je vooral niks gebroken te hebben.”

Even schoot het door zijn hoofd om de strijd te staken toen hij de schade opnam. “Ik zag een gat in mijn heup en wilde eigenlijk stoppen. Toch heb ik doorgereden, maar eigenlijk ben je dan niet meer met de koers bezig.” Dat hij toch nog naar zijn vijfde top 10-klassering van de ronde reed, geeft aan dat de conditie goed is. “Het ging wel goed, maar ereplaatsen tellen niet”, geeft hij tot slot nog mee.

Ploegleider Arthur van Dongen baalt dat Teunissen, de beoogde kopman voor de sprint, bij een val betrokken was. “Hij kon nog terugkeren in het peloton, maar zijn rol was wel uitgespeeld. We hebben dan geschakeld in de finale met Timo Roosen. Die stak goed door naar twee vroege vluchters. Helaas weden ze nog net teruggepakt. Dat Timo en Mike zesde en zevende eindigen, betekent dat ze nog goed standgehouden hebben.”

Teunissen vervolgt zijn seizoen normaal gesproken met de ZLM Tour, waar hij mag proberen zijn titel van 2019 te verdedigen. De vijfdaagse ronde begint op 8 juni in Kapelle.