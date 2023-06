Mike Teunissen kijkt uit naar NK: “Ik kan mijn eigen ding doen”

Voor Mike Teunissen zal het aanstaande NK in eigen provincie een bijzondere worden. Van de klassiekerrenner wordt niet verwacht dat hij, net zoals voorgaande jaren bij Jumbo-Visma, met zijn ploeg Intermarché-Wanty-Circus de koers zal dragen en dus kan Teunissen er zondag vol invliegen.

“Ik kan nu een beetje mijn eigen ding doen. Dat is lekker”, aldus Teunissen in De Limburger. “De afgelopen jaren werd er altijd naar ons gekeken bij Jumbo-Visma, zo van laat het maar zien. Het is dan niet leuk koersen, kan ik je vertellen. Daar werd ik wel een beetje moe van.”

Wat dat voor het strijdplan van de 30-jarige renner gaat betekenen, weet hij nog niet. “Ik ga er blanco in. Ik denk dat er in de laatste lokale ronde zeker kansen liggen. Er is maar een favoriet en dat is Mathieu van der Poel. Zelf hoop ik er in de finale bij te zitten.”

“De benen zijn in ieder geval goed nu. Het voorjaar verliep niet zoals gehoopt door ziekte, maar daar ben ik nu gelukkig vanaf”, eindigt Teunissen, die laatst nog won in de Ronde van Noorwegen.

“Die zege was toch weer welkom. Het was alweer even geleden. Je gaat beseffen: het is toch niet zo makkelijk om te winnen. Het ging niet per se knagen, maar op een gegeven denk je wel: het mag wel weer een keer gaan gebeuren.”