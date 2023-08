vrijdag 25 augustus 2023 om 17:34

Mike Teunissen kan juichen op 31ste verjaardag: “Ben nog niet versleten”

Mike Teunissen won vrijdag op knappe wijze de derde rit van de Renewi Tour. Met een late uitval verschalkte de Nederlandse coureur zijn medevluchters. “Ik was de minst frisse van de groep, dus moest ik alles of niets spelen”, aldus Teunissen in het flashinterview.

“Dit is een mooi cadeautje. Vorig jaar werd ik 30 en dat deed wel zeer. Ik word stilaan oud dacht ik toen. Maar ik toon nu toch dat ik nog niet versleten ben”, vertelde de jarige Teunissen. De renner van Intermarché-Circus-Wanty nam vrijdag zelf het heft in handen door al vroeg te anticiperen. “Zo kwam ik uiteindelijk in die groep met favorieten terecht. Het had veel krachten gekost, maar ik kon toch nog volgen.”

Vervolgens moest Teunissen de rol lossen op de laatste heuvel, maar kon hij samen met Florian Vermeersch en Yves Lampaert nog terugkeren in de kop van de koers. “Zij waren goede renners om mee in de achtervolgende groep te zitten, zij willen ook altijd rijden. Ik was wel redelijk naar de klote, dus daarna moest ik wel gokken. De rest was frisser dan ik. Ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is.”