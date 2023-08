vrijdag 25 augustus 2023 om 17:22

Mike Teunissen zegeviert in Renewi Tour na late uitval, Tim Wellens nieuwe leider

Mike Teunissen heeft rit drie van de Renewi Tour gewonnen. De Nederlandse renner van Intermarché-Circus-Wanty versloeg Tim Wellens en Axel Zingle na een attractieve etappe in Geraardsbergen. Wellens, die op een leegloper de finale afwerkte, is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Na een sprintrit op dag een en een tijdrit op dag twee, was het vrijdag de beurt aan de klassieke coureurs in de Renewi Tour. Op het menu stond een zeer zware etappe met beklimmingen van de Leberf, de Berendries, de Bosberg én de iconische Muur van Geraardsbergen. Het was met andere woorden ook een cruciale dag voor de klassementsrenners.

Meteen animo in heuvelzone

Vooraleer de klassementsrenners zich lieten zien, reed er een vroege vlucht weg in Vlaanderen. Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty), Jens Reynders (Israel-Premier Tech), Milan Fretin (Flanders-Baloise), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) en Lukasz Wisniowski (EF Education-EasyPost) zorgden voor een vijfkoppige ontsnapping. De kopgroep kreeg een goede drie minuten ruimte van het peloton.

In de heuvelachtige zone kregen we meteen vuurwerk. Een groep van negen renners, met daarin onder meer Mike Teunissen, Brent Van Moer, Stan Dewulf, Nils Eekhoff en Florian Sénéchal, maakte de oversteek naar de kopgroep. Het peloton reageerde echter meteen en zorgde ervoor dat de voorsprong van de eerste groep snel klein werd.

Wellens probeert het solo, maar krijgt pech

Nog voor de tweede passage van de Muur van Geraardsbergen kregen we dan ook een samensmelting. Op die passage maakte Tim Wellens indruk. De Belg nam de hele beklimming voor zijn rekening en trok daarna solo door. Door een leegloper waaide hij echter weer terug naar de achtervolgende groep. Die groep bestond naast Wellens ook uit Teunissen, Yves Lampaert, Florian Vermeersch, Arnaud De Lie, Fred Wright, Marc Hirschi en Axel Zingle.

Ondertussen was ook de Groene Kilometer gepasseerd. Wellens pakte in die kilometer acht bonificatieseconden, Wright vijf. Verder namen ook Zingle, Hirschi, Vermeersch en Lampaert een of twee seconde(n). Wellens kwam dus als beste uit die Groene Kilometer, maar zijn leegloper speelde hem nog steeds parten. Na een bocht moest hij vaak een gaatje dichten, maar de renner van UAE Emirates – die tubeless reed – koos er niet voor om te wisselen van fiets of band.

Teunissen is de slimste

Het peloton kwam in de laatste tien kilometers dichter bij de vluchters, maar na een nieuwe helling werden ze weer teruggeslagen. Dat was te danken aan Hirschi, die p de Denderoordstraat aan de boom schudde. Alleen Zingle, Wright en Wellens konden mee. Teunissen, Vermeersch en Lampaert zaten echter niet ver en kwamen na een kilometer weer aansluiten, alleen De Lie moest de rol lossen. Zodoende leek de kopgroep van zeven samen de laatste kilometer in te trekken.

Dat was echter buiten Teunissen gerekend, die nog voor de slotkilometer demarreerde. De Nederlander koos het goede moment en had meteen een significant gaatje te pakken. Teunissen hield op de Vesten sterk stand en kon zo zijn handen in de lucht steken. Wellens sprintte naar plaats twee, Zingle werd derde. Wellens is de nieuwe leider in het algemeen klassement, nadat hij een dag eerder tweede werd in de tijdrit.