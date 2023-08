vrijdag 25 augustus 2023 om 20:18

Mike Teunissen draagt ritzege in Renewi Tour op aan betreurde Tijl De Decker

Mike Teunissen heeft zijn ritzege in de Renewi Tour opgedragen aan de betreurde Tijl De Decker. “Ik ben blij met dit verjaardagscedeau, maar deze zege voelt heel relatief op dit moment. Rust in vrede Tijl, ik wens al zijn familie en vrienden sterkte in deze periode”, laat Teunissen weten op sociale media.

Voor aanvang van de vierde etappe in de Renewi Tour zal er een minuut stilte worden gegeven ter nagedachtenis van De Decker.

Happy with my own birthday present but once again, feels so relative on certain moments.. Rest in peace Tijl, wishing all his family and friends a lot of strength in these times💫 https://t.co/susDq7hpr0

— Mike Teunissen (@MikeTeunissen) August 25, 2023