Mike Teunissen derde in Noorwegen: “De eindzege was na dag één al moeilijk”

Mike Teunissen heeft de Tour of Norway afgesloten op de derde plaats. Op de laatste dag van de vierdaagse ronden veranderde er niets meer in de top-3 van het algemeen klassement.

Teunissen was samen met Jonas Vingegaard en Tobias Foss een van de speerpunten bij Jumbo-Visma voor de Tour of Norway. Vingegaard en Foss verloren op de eerste dag echter al minuten in de strijd om het klassement; de Deense nummer twee van de Tour de France had na de Clásica San Sebastián last gehad van fysieke klachten en zijn Noorse ploeggenoot, negende in de Giro d’Italia, miste koersritme na het eerste deel van het seizoen.

Teunissen werd in de eerste rit zevende, en daarna twee keer derde. Op de laatste dag finishte hij vierde. “We hebben een mooie koers gereden”, liet hij weten. “We kwamen voor de overwinning, maar dat werd na dag een al heel moeilijk. We hebben deze week vooral veel ereplaatsen behaald. Natuurlijk zou ik graag een keer winnen, maar het is wel leuk dat ik in ieder geval de winst van het puntenklassement mee pak. Een overwinning ontbreekt, maar slecht was het niet.”