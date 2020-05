Mike Teunissen de sterkste in tweede etappe Team Jumbo-Visma eCompetition zondag 10 mei 2020 om 10:45

Mike Teunissen heeft de tweede etappe van de Team Jumbo-Visma eCompetition gewonnen. Teunissen was na een virtuele rit van 32,8 kilometer over het WK-parcours van Richmond de sterkste in een sprint van zeven. Teunissen neemt door zijn overwinning de oranje leiderstrui over van Wout van Aert.

Het peloton bestond net als vorige week uit renners van de WorldTour-ploeg en het Development Team. Primoz Roglic moest vanwege technische problemen wederom verstek laten gaan.

Na een rustige aanloop begon op 20 kilometer van het einde de wedstrijd. Na de eerste beklimming van Libby Hill braken de Duitsers Tony Martin en Paul Martens de koers open. Ze slaagden er echter niet in om weg te raken.

Op het klimmetje richting de finish ontstond een kopgroep van vijf met Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, George Bennett, Maurice Ballerstedt en Lars Boven. De vijf reden een voorsprong van 25 tellen bij elkaar. De achtervolgende groep van negen met onder meer leider Van Aert, Teunissen en Sepp Kuss kwam in de slotfase dichterbij.

Tijdens de laatste beklimming van Libby Hill gebruikte Vingegaard een power-up en plaatste hij een versnelling op de kasseien. De Deen was als eerste boven, maar werd op anderhalve kilometer van het einde ingerekend door de achtervolgers.

In een sprint met zeven ging Teunissen vroeg aan en werd hij mede dankzij een power-up niet meer ingehaald. Lars Boven moest genoegen nemen met een tweede plek, voor Jonas Vingegaard.

Uitslag etappe 2 Jumbo-Visma eCompetition

1. Mike Teunissen in 43m36s

2. Lars Boven op 1s

3. Jonas Vingegaard

4. George Bennett op 2s

5. Sepp Kuss

6. Steven Kruijswijk

7. Maurice Ballerstedt op 4s

8. Timo Roosen op 19s

9. Axel van der Tuuk op 22s

10. Wout van Aert op 22s

Kijk hier de wedstrijd terug: