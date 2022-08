Mike Teunissen geniet van rode trui Robert Gesink in Vuelta: “Bekroning voor hem”

Video

Mike Teunissen beleefde met Jumbo-Visma een bijzondere avond in Utrecht. De Nederlandse formatie won de teamchrono met verve en hielp Robert Gesink aan de rode trui. “Het is heel mooi om deze samen te winnen”, vertelde Teunissen direct na afloop.

“Het is speciaal om hier op eigen bodem te starten. Er is zoveel publiek dat je aanmoedigt, dat geeft moraal”, bedankt de Nederlander het thuispubliek. “Dat we nu ook nog Robert (Gesink, red.) in het rood hebben gekregen, maakt het heel mooi.”

De sleutel tot het succes van Jumbo-Visma? “We zijn goed georganiseerd: van onze voeding tot aan het materiaal, alles komt samen op een dag als vandaag. En ja, toen we op het eerste tussenpunt hoorden dat we de snelsten waren, kregen we vleugels”, legt de Limburger uit.

Bekroning voor Gesink

Na afloop vertelde hij bij WielerFlits dat hij genoten en afgezien heeft. “Er was enorm veel sfeer en support. Als je dan hoort dat je de snelste bent onderweg, dan geeft dat moraal. Het is genieten dat je dan samen kan afsluiten als winnaar”, aldus Teunissen. “Voor mij is het mooi dat ik hier in het winnende team kan zitten, dat was ook even geleden.”

“En voor Robert is het ook mooi, hij heeft vele hoogtepunten maar ook dieptepunten gekend. Op deze manier wordt al zijn werk toch bekroond met deze trui. Iedereen gunt het hem van harte. Het is hartstikke mooi dat hij morgen in die trui kan rondrijden en ik hoop dat hij ervan kan genieten.”