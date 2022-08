Robert Gesink mag rode trui aantrekken: “Een droom die uitkomt”

Voor Robert Gesink is een droom werkelijkheid geworden. In de openingsetappe van de Vuelta a España, een ploegentijdrit door Utrecht, klokte de 36-jarige Nederlander met zijn ploeg Jumbo-Visma de snelste tijd. Omdat hij van zijn collega’s als eerste de finish mocht passeren, werd hij na afloop gehuldigd in de rode trui.

“Ik kan het niet geloven. Ik ben de jongens dankbaar, ze waren zó bizar sterk. Ik ben erg dankbaar dat ik de rode trui mag aantrekken, dat is zeker een van de hoogtepunten in mijn carrière”, zei de ervaren renner, begonnen aan zijn twintigste Grote Ronde in zijn wielercarrière, na afloop van de ploegentijdrit in het flashinterview.

Gesink en zijn ploegmaats werden onderweg op de hoogte gehouden van de tussentijden en ze wisten dan ook dat ze snel waren. “Maar je moet het natuurlijk wel afmaken. Onderweg kan er van alles gebeuren, maar de ploeg had zeker een kans om te winnen. We hebben zulke sterke jongens in deze ploeg en het zag er goed uit.”

“Of dat het plan was om zo snel te gaan? Het plan was vooral om bij Primož Roglič en de andere sterke jongens te blijven!”, lachte hij. “Mijn werk is normaal om de ploeg en Primož te helpen. Dit is een heel mooie manier van ze om me te bedanken voor mijn hulp in de afgelopen jaren. Om de rode trui morgen te dragen is een droom die uitkomt.”