Mike Teunissen (4e): “Vierde is eigenlijk net niks”

Mike Teunissen maakte in de negentiende etappe van de Tour de France deel uit van de kopgroep die mocht strijden om de dagzege. Uiteindelijk kwam de snelle Nederlander van Jumbo-Visma als vierde over de streep.

“Ik kom niet iedere dag in die positie om te winnen, dus dan moet je er vol voor gaan. Maar ik zat alleen in die grote groep, dus dan moet je een beetje gokken en een beetje geluk hebben, en dat had ik net niet”, blikte Teunissen na de finish terug. “Het was niet gemakkelijk. Er zaten veel sterke mannen bij, dus je kan niet op alles reageren. Mohorič ging op een heel lastig moment en dat was een goede actie.”

In de kopgroep hield hij vooral de renners van EF Education-Nippo en Trek-Segafredo in de gaten die met respectievelijk twee en drie man van voren zaten. “Dan weet je dat je die een beetje in de gaten moet houden. Maar er zaten zoveel sterke mannen bij dat je niet echt op iemand kan letten. Dan moet je een beetje geluk hebben.”

‘Slepen om vervolgens te demarreren levert niet zoveel op’

Teunissen baalde van het gedrag van zijn medevluchters nadat de uiteindelijke winnaar Mohorič was weggereden. “Er rijdt er eentje een halve minuut voor en dan zitten er een paar te slepen, om vervolgens te demarreren. Bij mijn weten levert dat niet zoveel op. Dan kan je beter eerst blijven rijden en Mohorič terugpakken, om daarna pas te gaan spelen. Op een gegeven moment moet je dan schakelen en voor de tweede plaats rijden. Vierde is net niks, maar slecht is het ook niet.”

Eigenlijk had de Nederlander niet verwacht dat hij deze Tour nog voor de overwinning kon rijden. “Daarvoor was ik eigenlijk ook niet naar de Tour gekomen. Maar Wout van Aert had aangegeven dat hij zich op de tijdrit wilde richten. Vandaag was eigenlijk een kansje en dan wil ik er altijd wel graag voor gaan. Dat is in ieder geval gelukt. Toch een ereprijs, maar eigenlijk telt alleen winnen natuurlijk. Dus dat is dan wel jammer dat dat niet is gelukt.”