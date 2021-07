Mikaël Cherel klaar voor rentree: “Alsof het mijn eerste koers is”

Meer dan acht maanden stond Mikaël Cherel aan de kant vanwege een val die werd veroorzaakt door een loslopende hond, maar zaterdag mag de ervaren kracht van AG2R Citroën zich weer renner noemen. De Clásica San Sebastián kan wat hem betreft niet snel genoeg beginnen.

“Voor het eerst sinds maanden mag ik weer een rugnummer opspelden en ik kan niet wachten. Er zullen vast wat twijfels zijn, maar uiteindelijk is het gewoon een nieuwe start”, vertelt Cherel via de ploeg. Luik-Bastenaken-Luik was vorig seizoen zijn laatste koers. Bij zijn twaalfde deelname aan La Doyenne kwam hij als 108e over de aankomst; kopman Benoît Cosnefroy werd achttiende. Een maand later kwam hij tijdens een trainingsronde ongelukkig ten val door een loslopende hond en daarbij liep hij een dubbele sleutelbeenbreuk, meerdere gebroken ribben en een klaplong op. Een lang herstel volgde, maar nu is hij dan eindelijk wedstrijdfit.

Zijn eerste koers wordt de Clásica San Sebastián, waar Cherel voor de vierde keer in zijn carrière opgaat. “Het is alsof het mijn eerste koers is, zo gemotiveerd ben ik. Na mijn val kon ik alleen tijdens het trainingskamp in juli, in La Toussuire, bij de ploeg zijn. Tijdens de training zijn mijn cijfers goed, de lichten staan op groen. De Clásica San Sebastián is een moeilijke koers en daar merk ik snel genoeg wat mijn niveau is. Daarna doe ik de Vuelta a Burgos. Zo heb ik een mooi wedstrijdblok, en dat is precies wat ik nodig heb. Ik wil aan de Vuelta a España meedoen, maar ik moet wel nog mijn plaats verdienen.”

Ook François Bidard zal in de Clásica San Sebastián weer op de fiets kruipen, nadat hij in de Giro d’Italia zijn sleutelbeen brak. Verder staat AG2R Citroën met Larry Warbasse, Lilian Calmejane, Geoffrey Bouchard, Damien Touzé en Jaakko Hänninen aan het vertrek van de Baskische koers.