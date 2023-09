woensdag 6 september 2023 om 10:19

Miguel Indurain over vervolg Vuelta: “Evenepoel versus Roglic wordt hét duel”

Na tien etappes kunnen we nog niet meteen een topfavoriet aanwijzen voor de eindzege in de Vuelta a España. Meerdere toppers komen nog in aanmerking voor de rode trui, maar wielergrootheid Miguel Indurain verwacht een tweestrijd om de eindoverwinning.

De Vuelta kreeg gisteren hoog bezoek: niemand minder dan Miguel Indurain besloot naar Valladolid af te zakken om de tijdrit bij te wonen. De inmiddels 59-jarige Spanjaard, die in zijn carrière onder meer vijf keer de Tour de France en twee keer de Giro d’Italia wist te winnen, liet in gesprek met VTM zijn licht schijnen op de 78ste Vuelta a España.

Er werd Indurain natuurlijk gevraagd naar Remco Evenepoel. “Ik zie hem als een zeer compleet renner, maar de concurrentie is niet van de poes in deze Vuelta. De Jumbo’s zijn met drie en dan heb je ook nog mannen als Juan Ayuso en Enric Mas. Maar Evenepoel houdt zich voorlopig goed staande”, aldus Indurain, die zelf nooit op het hoogste schavotje stond van zijn thuisronde. In 1991 werd hij wel tweede in de Vuelta, achter zijn landgenoot Melchor Mauri.

“Evenepoel heeft een mooie voorsprong, maar er komt nog veel aan”

“Door de tijdrit heeft Evenepoel een mooie voorsprong te pakken op zijn rivalen, maar er komt nog veel aan. Ik denk dan aan de rit naar de Tourmalet en ook de bergen in Asturië. Ik vind dat zijn ploeg vrij uitgebalanceerd is, in vergelijking met veel andere teams. Roglic-Evenepoel, dat wordt volgens mij hét duel om de eindzege”, blikt de vijfvoudig Tourwinnaar vooruit naar de komende dagen.