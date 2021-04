Miguel Eduardo Flórez hervat training na revalidatie van twee maanden

Miguel Eduardo Flórez zit weer op de fiets, twee maanden na een zware valpartij in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De Colombiaan van Arkéa-Samsic liep in de Franse rittenkoers een breuk op in de heup en kwam sindsdien niet meer in actie.

Flórez (25), bezig aan zijn eerste seizoen voor de Franse formatie, werd na een val in de slotetappe afgevoerd naar het ziekenhuis van Nice, waar de breuk in zijn linker dijbeenhals werd geconstateerd. De klimmer maakte in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var zijn debuut voor Arkéa-Samsic, nadat hij afgelopen winter overkwam van Androni Giocattoli-Sidermec.

Na een revalidatie van goed twee maanden is Flórez, die momenteel verblijft in zijn thuisland Colombia, weer in staat om trainingen in te lassen. “Ik heb al meerdere dagen op de rollers kunnen trainen en donderdag zal ik ook weer buiten fietsen”, liet de renner enkele dagen geleden weten aan Ciclismointernacional.

“Ik pak het zeer rustig aan, aangezien het een lang proces is. Het is nu zaak om weer aan kracht te winnen. Ik voel echter wel dat het de goede kant opgaat”, aldus Flórez, die nog geen datum kan prikken voor een eventuele terugkeer in het peloton.