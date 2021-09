Miguel Ángel López: “Winnen in de koninginnenrit maakt me heel blij”

Miguel Ángel López heeft een langverwachte etappezege in de Vuelta a España te pakken. Vier jaar geleden wist de Colombiaanse klimmer voor het laatst te winnen in de Spaanse ronde, maar vandaag was het op de loeisteile Altu d’El Gamoniteiru opnieuw raak.

“Ik wilde al lange tijd weer eens winnen in de Vuelta a España. Het is vier jaar geleden sinds mijn laatste overwinning hier, dat het dan lukt in de koninginnenrit maakt me heel blij”, liet López na afloop van de achttiende etappe weten. “Ik doe dit met zoveel toewijding, ambitie en liefde voor mijn vrouw en zoon. Ik ben mijn ploeggenoten heel dankbaar voor hun werk. We zijn nog maar met vijf man in koers, en we missen Carlos (Verona, red.), Alejandro (Valverde) en Johan (Jacobs) zeer. Desondanks zet iedereen een stapje extra om de verliezen goed te maken.”

De Colombiaanse klimmer vindt het mooi om het harde werk van zijn ploeggenoten te kunnen terugbetalen. “De inspanningen van Imanol (Erviti), Nelson (Oliveira), Rojillas (José Joaquín Rojas) en Enric (Mas) waren geweldig. Dit betekent veel voor ons. Alleen iedereen die hier is, binnen de ploeg, weet hoe zwaar het is, hoezeer we elke dag afzien. Zonder de sponsors, het personeel, de soigneurs, ploegleiders, onze manager Eusebio (Unzué) was het niet mogelijk. We hebben vandaag een spektakel laten zien en we gaan sowieso met deze mooie overwinning naar huis.”

“Ik ben zo blij met het schitterende werk van al mijn ploeggenoten. We wisten dat deze dag belangrijk was voor het klassement. We moesten er optimaal van profiteren en dit geeft ons meer rust voor de komende dagen op weg naar Santiago de Compostela”, aldus López.

Esta victoria va para mi esposa, mi hijo, mi familia, a los compañeros, staff, sponsor y por supuesto a los colombianos y aficionados del ciclismo, a los que creen, nos apoyan en las buenas y en las malas. Siempre voy creer, luchar y dar lo mejor. @Movistar_Team #RodamosJuntos pic.twitter.com/TjUwj8gtZU — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) September 2, 2021