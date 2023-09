zaterdag 23 september 2023 om 18:56

Miguel Angel López urenlang gekidnapt en beroofd

Miguel Angel López heeft er bizarre dagen opzitten. De Colombiaanse wielrenner werd afgelopen donderdag gekidnapt door drie verdachten op zijn boerderij, waarna hij ook nog eens bestolen werd.

Volgens de lokale politie was de buit groot. “Ze hielden hem vast en stalen zijn Ford-truck, een mobiele telefoon en 800.000 dollar”, vertelt een kolonel in onderstaande videoboodschap. De feiten speelden zich af in Boyacá, waar López woont met zijn gezin.

López werd in juli voorlopig geschorst op verdenking van het bezit en gebruik van verboden middelen in de week voorafgaand aan de Giro d’Italia van 2022. Een definitief besluit volgt nog. Momenteel staat de Colombiaan onder contract bij Medellín-EPM. Eerder dit jaar won hij nog de Vuelta a Colombia.