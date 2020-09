Miguel Angel Lopez: “Twee keer ingesloten in laatste twee kilometer” woensdag 2 september 2020 om 09:05

Alle lof ging gisteren naar Primož Roglič en Jumbo-Visma, maar in de schaduw waren er nog een aantal toppers op niveau. Zoals ene Miguel Ángel López. Maar de Colombiaan moest in de sprint even de benen stilhouden. Hij werd zesde. “Mijn conditie wordt elke dag beter.”

López speelde na afloop geen verstoppertje. “Ik voelde me echt goed vandaag en de benen werkten perfect. Dit was ook een soort klim dat me ligt. De ploegmaats hielden me de hele dag goed voorin en in de finale kon ik vlot standhouden tussen de belangrijkste favorieten”, deed de Astana-kopman zijn relaas.

Minpuntje: de 26-jarige Colombiaan kon naar eigen zeggen zijn kansen in de sprint niet naar behoren verdedigen. “In de laatste twee kilometer werd ik twee keer ingesloten. Maar met mijn zesde plaats ben ik toch tevreden. Dit was pas een eerste test in de bergen en ik ben verheugd dat de vormcurve in stijgende lijn gaat. De echte strijd ligt nog een eind voor ons.”