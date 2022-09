Miguel Angel López toont zich in Vuelta: “We zagen Carapaz rijden in slotkilometer”

Miguel Angel López is aan een opmars bezig in de Vuelta a España. De Colombiaanse renner van Astana Qazaqstan kende een moeilijk begin in Spanje, maar rijdt nu steeds beter rond. Afgelopen dinsdag reed López nog een uitstekende tijdrit en in de rit naar Sierra de La Pandera kon hij als enige Primoz Roglic volgen.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Superman López kwam uiteindelijk zelfs als tweede over de streep in rit veertien, op acht seconden van ritwinnaar Richard Carapaz. Daardoor sprint López over Wilco Kelderman in het algemeen klassement naar een zesde plaats. De renner van Astana Qazaqstan volgt op zes minuten en twee seconden van leider Remco Evenepoel.

In de slotkilometers van de rit naar Sierra de La Pandera kwamen Roglic en López nog bijzonder dicht bij leider en Olympisch kampioen Carapaz. “We konden hem zien rijden in de laatste kilometer. Primoz en ik gingen voluit, maar het was onmogelijk om die laatste seconden dicht te rijden”, verwijst López op de ploegsite van Astana Qazaqstan naar de dalende stroken in de laatste honderden meters.

López: “Deze lijn doorzetten”

“Het gaat voorspoedig voor mij in de Vuelta a España. Ik hoop dat ik deze lijn kan doorzetten”. Voor López was het overigens niet de eerste keer dat hij de Sierra de La Pandera opreed. In 2017 deed hij dat, toen ook in de Vuelta. De Colombiaanse klimmer strandde toen ook, na Rafal Majka, op plaats twee. “Weer tweede”, aldus López.