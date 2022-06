‘Miguel Ángel López moet passen voor de Tour de France’

Als we het Spaanse Ciclo21 mogen geloven, zal Miguel Ángel López niet aan de start verschijnen van de komende Tour de France. De Colombiaan heeft nog te veel last van een blessure aan de heup.

López moest door zijn heupblessure al vroeg opgeven in de Giro d’Italia en besloot zijn pijlen vervolgens te richten op de Tour. De Franse ronde komt echter te vroeg voor de klimmer. Geen derde deelname dus voor López, die in 2020 als zesde eindigde in het algemeen klassement. Vorig jaar noteerde hij, na een teleurstellende ronde, een DNF’je.

Eerder deze maand kwam Astana Qazaqstan nog met het nieuws naar buiten dat López weer in training was en goed was hersteld van zijn blessure, maar de situatie ziet er toch minder rooskleurig uit.

Voor de Kazachse formatie is het niet kunnen starten van López een flinke streep door de rekening. De 28-jarige renner moest samen met Alexey Lutsenko namelijk de kar trekken in de Ronde van Frankrijk, maar nu is de Kazach de enige (klassements)kopman van de ploeg.