Miguel Ángel López met goed gevoel slotweek in: “Kon de aanvallen volgen” zondag 13 september 2020 om 20:44

Miguel Ángel López gaat als nummer vier van het algemeen klassement de slotweek van de Tour de France in. De kopman van Astana eindigde in de vijftiende rit naar de Grand Colombier als vierde, op acht seconden van Tadej Pogacar en gele trui Primoz Roglic. “Het ging goed voor mij, omdat ik in staat was om de beste renners te volgen en ook hun aanvallen te volgen in de finale”, oordeelt López.

“Ik heb heel blij met hoe de etappe is verlopen, de eerste dag in het hooggebergte. We hadden vooraf een goed plan voor deze rit en we hebben geen enkele fout gemaakt. Op de slotklim had ik Harold Tejada nog bij mij en hij heeft mij geweldig gesteund”, bedankt hij zijn landgenoot. “De slotklim was heel lastig, maar ik voelde mij goed en heb alles eruitgehaald. Een vierde plaats in de rit is niet zo slecht.”

Door die vierde plek stijgt López in het algemeen klassement naar de vierde plaats, op 1.45 minuut van Roglic. “Er komt nog een derde week aan en we gaan dagelijks bekijken hoe we het aan gaan pakken. De rustdag ga ik goed gebruiken om te herstellen van deze twee lastige weken”, aldus López.