Miguel Ángel López kopman Astana Qazaqstan in Tirreno-Adriatico

Miguel Ángel López is de kopman binnen de selectie van Astana Qazaqstan Team voor Tirreno-Adriatico. De Colombiaanse klimmer stond in 2018 ook al eens aan de start van de Koers van de Twee Zeeën, maar kwam toen niet verder dan een zestiende plaats in de algemene rangschikking.

López, weer terug op het oude nest, werd dit seizoen al derde in de Ruta del Sol. In de Spaanse rittenkoers moest hij alleen eindwinnaar Wout Poels en thuisfavoriet Cristián Rodríguez laten voorgaan in het eindklassement. In Tirreno-Adriatico hoopt López nog beter te doen en krijgt hij een kans om de nare smaak van Strade Bianche weg te spoelen. Door een valpartij kon de 28-jarige Colombiaan zijn kansen namelijk niet verdedigen.

Ook Moscon ging zaterdag onderuit in Strade Bianche en zal dus eveneens uit zijn op sportieve revanche. Of dat ook gaat gebeuren, is maar de vraag. De 27-jarige Italiaan lijkt namelijk nog niet over de juiste benen te beschikken. De klassiekerrenner moest zijn seizoensstart wegens bronchitis uitstellen en heeft nog maar drie koersdagen in de benen. In Omloop Het Nieuwsblad kwam hij niet verder dan een 122ste plaats, afgelopen woensdag noteerde hij een DNF’je in de Trofeo Laigueglia.

Astana, de ploeg van López en Moscon, rekent in de zevendaagse rittenkoers ook op Leonardo Basso, Manuele Boaro, Davide Martinelli, Harold Tejada en Simone Velasco.

Selectie Astana Qazaqstan Team voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Leonardo Basso

Manuele Boaro

Miguel Ángel López

Davide Martinelli

Gianni Moscon

Harold Tejada

Simone Velasco