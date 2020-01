Miguel Ángel López: “Ik mis het wielrennen van tien jaar geleden” donderdag 9 januari 2020 om 17:11

Miguel Ángel López mist het wielrennen van tien jaar geleden, toen renners nog ‘luisterden naar hun gevoel in plaats van wattages’. Dat vertelt de Colombiaanse klimmer in een gesprek met Ciclored. “Ik kijk niet naar de cijfers op mijn fietscomputer”, zo wijst de renner van Astana op een huidige trend in het wielrennen.

De koersfilosofie van López is simpel. “Ik val aan als ik de benen heb, om later geen spijt te hebben. Ik probeer liever iets met het risico om te falen, dan dat ik niks onderneem en later baal van de gemiste kans. Je valt niet aan als je alleen maar op je fietscomputer kijkt. Het gaat niet om wattages, aangezien je afhankelijk bent van de koerssituatie.”

“Renners zijn nu vooral gefocust op hun SRM en Garmin, waardoor het ook moeilijker is om initiatief te nemen.” De Colombiaan denkt dan ook met weemoed terug aan zijn kindertijd. “Ik mis het wielrennen van tien, twaalf jaar geleden, toen de renners nog moedig waren. De wielersport had toen iets magisch”, aldus López.

“Renners versnelden toen nog op tachtig kilometer van de streep. Nu is alles zo gecontroleerd, dat het moeilijk is om aan te vallen zonder tijd te verliezen.” De 25-jarige berggeit richt zich dit jaar voor het eerst op de Tour de France, waar hij als kopman voor het klassement zal worden uitgespeeld.