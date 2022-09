Miguel Ángel López groeit in Vuelta: “Ik mis nog dat kleine beetje”

Miguel Ángel López knokt zich in de schaduw van de topfavorieten naar een mooie plek in het algemeen klassement. De Colombiaanse klimmer van Astana Qazaqstan finishte donderdag op Peñas Blancas als negentiende, kort achter het groepje met rode trui Remco Evenepoel. “Het was een goede dag”, concludeert López.

Als een van de weinigen kon ‘Superman’ López aansluiten bij de vijf beste klimmers van deze Vuelta. De groep met Evenepoel, Enric Mas, Primož Roglič, Juan Ayuso en Carlos Rodriguez had namelijk nog een Colombiaans wagonnetje. “Ik kon bijna tot de finish bij de favorieten blijven”, zag hij zelf ook.

“Als ik zelf nog zou hebben aangevallen, zou dat niet slim zijn geweest. Het tempo lag namelijk te hoog. In de laatste 200 meter kan je zien dat ik nog dat kleine beetje mis. Maar we zijn pas halverwege”, aldus López, die in het klassement zevende staat op 6.56 minuut van Evenepoel.

Dat de kopman van Astana Qazaqstan in de schaduw opereert, is te zien aan zijn plaatsen in het algemeen klassement. Pas afgelopen zondag, in de etappe naar Les Praeres, kwam hij de top-10 binnen op een achtste plaats. Mede door een goede individuele tijdrit staat hij nu stevig in de top-10.

🇪🇸 QUOTE: @lavuelta@SupermanlopezN "It was a good day. I managed to stay as good as till the end with the favorites. Attacking myself would not have been smart as the rhythm was too high. The last 200 m showed that I still just miss that little bit. But we are just half way." pic.twitter.com/2Ip042peZc

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) September 1, 2022