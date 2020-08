Mickaël Delage is bij bewustzijn na zware val in Ronde van Polen vrijdag 7 augustus 2020 om 15:43

De Ronde van Polen is in de derde etappe naar Bielsko-Biała opnieuw opgeschrikt door een zware valpartij. Mickaël Delage moest uiteindelijk naar het ziekenhuis worden vervoerd, maar is gelukkig wel bij bewustzijn.

Zijn ploeg Groupama-FDJ zal vanavond met meer informatie komen. Het is nog niet bekend of Delage breuken of andere verwondingen heeft opgelopen. De 35-jarige wegkapitein koerst al sinds 2011 voor de Franse WorldTour-formatie.

Het zit Groupama-FDJ overigens niet mee in de Ronde van Polen, aangezien de ploeg sprintkopman Marc Sarreau al zag wegvallen na de eerste etappe richting Katowice. De finale werd ontsierd door een incident tussen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

Die laatste kwam op verschrikkelijke wijze ten val, maar ook Sarreau ging hard tegen de vlakte en moest met een armblessure opgeven. Jakobsen is inmiddels ontwaakt uit zijn kunstmatige coma.

Mickael Delage a subi une lourde chute sur le Tour de Pologne et a été transporté à l’hôpital. Il est conscient. Nous vous donnons plus d’informations ce soir une fois qu’il aura passé des radios. #TDP20 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 7, 2020