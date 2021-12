Mick van Dijke verkozen tot Renner van de Toekomst 2021

Video

Mick van Dijke is tijdens het Wielergala uitgeroepen tot het grootste talent van 2021. Dat betekent dat hij de Gerrie Knetemann Trofee in ontvangst mag nemen. De 21-jarige Van Dijke maakte, dankzij zijn goede prestaties, tijdens het voorbije seizoen de overstap van de beloftenploeg naar het WorldTour-team van Jumbo-Visma.

Mick van Dijke kroonde zich onder meer tot Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften, en werd in de NK-wegrit tweede achter zijn tweelingbroer Tim. Daarnaast won hij twee etappes en het klassement in de Flanders Tomorrow Tour, was hij tweede in Kreiz Breizh Elites, werd hij derde in de CRO Race en won hij er het jongerenklassement. Van Dijke sloot zijn jaar af door op het WK tijdrijden voor beloften als vijfde te eindigen.

De leden van organisator Club 48 en het publiek, dat via WielerFlits haar stem mocht uitbrengen, kozen in de talentencategorie voor Van Dijke. Hij troefde daarmee Shirin van Anrooij, Marijn van den Berg, Chris van Dijk, zijn broer Tim van Dijke, Maike van der Duin, Fem van Empel, Daan Hoeks, Vincent Hoppezak, Olav Kooij, Puck Pieterse, Pim Ronhaar en Lonneke Uneken af.

Van Dijke treedt in de voetsporen van Ceylin del Carmen Alvarado, die vorig jaar de Gerrie Knetemann Trofee won. De prijs wordt sinds 2004 uitgereikt aan het grootste Nederlandse wielertalent van het jaar.

Laatste tien winnaars Gerrie Knetemann Trofee

2021: Mick van Dijke

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Lorena Wiebes

2018: Harrie Lavreysen

2017: Fabio Jakobsen

2016: Sam Oomen

2015: Elis Ligtlee

2014: Wilco Kelderman

2013: Mathieu van der Poel

2012: Moreno Hofland