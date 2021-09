Mick van Dijke blij met vijfde plek: “Dit was wat het was, er waren er vier beter”

Mick van Dijke is bij zijn eerste deelname aan het WK tijdrijden voor beloften gestrand op een vijfde plaats. De 21-jarige prof van Jumbo-Visma bleef lange tijd als een van de weinigen in de buurt van de toptijd van Luke Plapp, maar in de absolute slotfase doken de nieuwe wereldkampioen Johan Price-Pejtersen, Florian Vermeersch en Søren Wærenskjold nog onder zijn tijd door.

“Over mijn prestatie ben ik tevreden”, zegt hij in gesprek met CyclingOnline. “Ik was zonder echte verwachting vertrokken op dit WK. Het was na het NK pas mijn tweede lange tijdrit van het seizoen. Ik ben me nog altijd aan het verbeteren en had vandaag goede benen. Dit was wat het was, er waren er vier beter. Maar het is zeker een discipline waarop ik me in de toekomst wil blijven ontwikkelen.”

