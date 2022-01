Michel Wuyts werkt voortaan voor VTM en Het Laatste Nieuws

Het WK veldrijden was zijn laatste klus voor de openbare omroep VRT. Voortaan gaat tv-commentator Michel Wuyts aan de slag bij DPG Media. Hij wordt columnist, analist en commentator bij de krant Het Laatste Nieuws en de commerciële omroep VTM.

Op 22 december van vorig jaar werd Michel Wuyts 65 en dus pensioengerechtigd. Dat zag Wuyts anders, maar de VRT wilde niet mee in zijn verhaal. Halverwege 2021 kreeg hij te horen dat het veldritseizoen zijn afscheidstournee zou worden. Tenminste, voor de openbare omroep. Het WK in Fayetteville, becommentarieerd vanuit eigen land, was zijn laatste klus.

Maar de voormalige schooldirecteur verdwijnt dus niet helemaal van het scherm. Hij gaat aan de slag bij DPG Media, de groep dat onder meer VTM huisvest. Het wieleraanbod op VTM is uiteraard een stuk beperkter dan dat van de VRT. Wat de klassiekers betreft, beschikt VTM alleen over de uitzendrechten voor Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. In het veldrijden zendt VTM de Ethias Crossen live uit.

Podcasts

De voorbije elf jaar had Wuyts al een vaste column op zaterdag in Het Laatste Nieuws, de krant die ook deel uitmaakt van DPG Media. Die blijft hij schrijven. Daarnaast gaat hij ook podcasts maken voor de website van de krant. “Ik voel me begenadigd dat ik op mijn leeftijd nog vanop de eerste rij zal kunnen volgen hoe het wielrennen aan het vernieuwen is”, zegt Wuyts in HLN.

“Het gaat razendsnel vooruit. Er wordt niet meer berekend en beredeneerd gekoerst. De jonge helden leven zich uit en beginnen de strijd niet meer op twintig kilometer van de aankomst, maar op zeventig, tachtig kilometer. Dat is een godsgeschenk voor een commentator, voor een analist. Ik sta te trappelen om het nieuwe seizoen van start te zien gaan.”

