Michel Wuyts lovend: “Van der Poel is de Cruijff van de cross”

Michel Wuyts heeft vol lof over Mathieu van der Poel gesproken. De Belgische commentator bewierookte Van der Poel zijn prestatie in Hulst. Daarnaast hoopt Wuyts dat het publiek in België zich gaat gedragen op de cross: “Asjeblieft, geen mensonterende spandoeken zoals die naar Groenendaal ooit.”

De prestatie van Van der Poel heeft Wuyts nadrukkelijk gevolgd, zo schrijft hij in zijn column in Het Laatste Nieuws. “Ik genoot in Hulst van zijn superieure stijl. Wendbaar in de lenden, finesse in iedere beweging, onnavolgbaar in de versnelling. Soeverein. Dat hij fouten opstapelde, stoorde me niet. Van der Poel staat garant voor slippers. Ze zijn inherent aan zijn acties. Niet één andere crosser koestert het risico zoals hij dat doet.”

Zondag komt Van der Poel voor het eerst dit seizoen in actie in België. Wuyts plaatst een kanttekening. “Om zijn Australische muizenissen te bannen, is blijven winnen de ideale remedie. Tot Van Aert op snee is, ligt de weg open. Ik druk de stellige hoop uit dat het Belgische publiek Mathieu niet op die imagodeuk pakt. Asjeblieft, geen mensonterende spandoeken zoals die naar Groenendaal ooit. Dat was in Nys-tijd de schaamte voorbij.”

Wuyts: “Die camouflagestijl is te ouderwets”

Tot slot heeft Wuyts toch ook nog een puntje van kritiek voor Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. “Mits een betere, heldere communicatie was die problematiek (rond de situatie in Australië, red.) overigens al van de baan. Van der Poels excuus was wat te beknopt. Manager Christophe Roodhoofts afwerende zinnetjes met ‘dat is voorbij’ en ‘we kijken vooruit’ boden ook geen verheldering. Die camouflagestijl is te ouderwets.”