Michel Ries wordt geopereerd aan liesslagader

Michel Ries, die in 2022 voor Arkéa-Samisc zal rijden, moet geopereerd worden aan zijn liesslagader. Het gaat om een beknelde liesslagader aan zijn linkerbeen, een bekende blessure bij wielrenners. Landgenoot Bob Jungels vertelde onlangs dat ook hij hier mee heeft te maken gekregen.

De Franse ploeg maakte in een kort persbericht op hun site bekend dat Ries geopereerd zal worden. De operatie zal al doorgaan op 14 december, maar ze kunnen niet zeggen wanneer de 23-jarige renner terug in actie zal komen. Een beknelde liesslagader of een vernauwing in de slagaders is een blessure die vaak voorkomt bij wielrenners. Het lastige aan deze blessure is dat het niet makkelijk te ontdekken is.

De jonge Luxemburger werd in 2021 nog tweede in het Luxemburgse nationale kampioenschap tijdrijden, na Kevin Geniets. Dat was nog in loondienst van Trek-Segafredo, in 2022 zal hij te zien zijn in het tenue van Arkéa-Samsic. Ries zet hiermee een stap terug, Arkéa-Samsic is namelijk een ProTeam.