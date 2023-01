Michel Cornelisse treurt om overlijden Lieuwe Westra: “Hij was te goed voor iedereen”

Michel Cornelisse heeft vol ongeloof gereageerd op het plotselinge overlijden van zijn oud-renner Lieuwe Westra. De 57-jarige ploegleider van Alpecin-Deceuninck en Fenix-Deceuninck kreeg het nieuws zondagochtend te horen, toen hij op weg was naar het NK veldrijden. “Ik was er toch even niet goed van. Dat het zo moet eindigen, is wel heel triest”, vertelt Cornelisse aan WielerFlits.

“Ik ben toch even gestopt bij het tankstation. 40 jaar… Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt met Lieuwe”, herinnert Cornelisse zich de Fries. “We zijn samen begonnen bij Vacansoleil in 2009. In de Hel van het Mergelland reed hij voor Krolstone (Westra werd er vijfde in 2008, red.) en ging het gerucht dat Vacansoleil opgericht werd. Toen kwam hij vragen om een contract en heb ik mij sterk gemaakt voor hem. Hij kreeg een contract en wij hebben heel mooie dingen beleefd samen.”

In zijn vijf jaren bij Vacansoleil-DCM won Westra twee keer het NK tijdrijden. Dat blijven hoogtepunten voor Cornelisse. “En twee keer mocht ik mee naar het WK tijdrijden van (bondscoach, red.) Leo van Vliet, omdat ik altijd zijn tijdritten deed. In Kopenhagen werden we toen achtste. Dat zijn onvergetelijke momenten. Dan komt dit nieuws wel heel hard aan”, vertelt de Amsterdammer.

‘Zijn goedheid is ook zijn ondergang geworden’

Maar ook voor hun Vacansoleil-tijd kwamen Cornelisse en Westra elkaar al tegen. “Ik was ploegleider bij P3 Transfer-Batavus en Lieuwe was een grote concurrent. Ze noemden hem niet voor niets ‘Het Beest’. Hij kon natuurlijk verschrikkelijk hard fietsen. Maar daarbuiten was het eigenlijk een heel zachte jongen, die eigenlijk veels te goed was. Maar dat zeggen ze vaker over overledenen. Ik denk dat dat ook zijn ondergang is geworden, dat hij te goed was voor iedereen.”

Volgens Cornelisse begon die ondergang al in de tijd dat Westra koerste voor Astana. In 2014 speelde hij nog een hoofdrol in de eindzege van Vincenzo Nibali. “Ik was toen als gast in de Tour en heb ik hem ontmoet in het Tourdorp. Bij Astana had ik het idee dat hij niet echt lekker in zijn vel zat. Niemand sprak Engels en hij sprak natuurlijk geen Kazachs. Daar voelde hij zich niet heel happy. En dan zat hij in Monaco en ik denk dat het daar de verkeerde kant op gegaan is met hem. Dat hij daar heel ongelukkig is geworden.”

Jarenlang werkten ze samen bij Vacansoleil-DCM, maar nadat Westra gestopt was spraken ze elkaar niet veel meer. “De laatste paar jaar was het wat minder. Ik was druk met mijn werk en hij zat in Spanje. Dan verwatert het een beetje. Je denkt dat je elkaar altijd wel een keer tegenkomt, maar dan baal je er wel van dat je geen contact gehad hebt de laatste twee jaar”, zegt Cornelisse.

‘Als hij had doorgetrapt, had hij Parijs-Nice kunnen winnen’

Parijs-Nice 2012, ook een van de hoogtepunten in de carrière van Lieuwe Westra. Bijna klopte hij er de latere Tour de France-winnaar Bradley Wiggins. Cornelisse was daar zelf niet bij. “Tijdens die Parijs-Nice zat ik zelf in Tirreno-Adriatico. Ik was wel kwaad op hem ’s avonds, want als hij bij zijn ritzege doorsprint tot op de meet, dan had hij Parijs-Nice kunnen winnen.”

“Maar Lieuwe was zo verwonderd dat hij die rit won daar op een heel lastige aankomst… Hij kon gewoon heel veel en als hij doorgetrapt had, was hij misschien die twee seconden sneller geweest. Dat was al geweldig. En dat hij tweede werd achter de onverslaanbare Wiggins, dat geeft aan wat voor goede wielrenner hij was. Het is triest dat hij op 40-jarige leeftijd komt te overlijden.”

Toch wil Cornelisse blijven genieten van de mooie momenten met Ut beest. “Ik heb zulke mooie dingen met hem meegemaakt. Al die voorbereidingen op de tijdritten… Hij fietste natuurlijk en ik kon alleen roepen, maar ik was vaak meer bezweet dan hij. Hij kreeg daar een kick van, als ik hem helemaal gek maakte. Die Nederlandse kampioenschappen en het WK in Kopenhagen blijven als hoogtepunten heel mooie herinneringen. Zo wil ik Lieuwe ook blijven herinneren.”