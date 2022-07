Michel Cornelisse over kansen Van der Poel en Van Aert in kasseienrit

Video

Er is inmiddels al veel gezegd en geschreven over de vijfde etappe van de Tour de France. Woensdag worden de renners over de Noord-Franse kasseien gestuurd. Michel Cornelisse, de ploegleider van Alpecin-Deceuninck, blikt voor de camera van WielerFlits alvast vooruit en heeft het over de kansen van zijn renner Mathieu van der Poel en diens grote sportieve rivaal Wout van Aert.

“Er komt natuurlijk ook een hoop geluk bij kijken, maar we hebben het verkend en we zijn wel klaar voor die rit”, aldus Cornelisse. “Over de stenen in Roubaix, dat blijft natuurlijk altijd lang hangen bij de mensen. Het is legendarisch om zo’n rit te winnen. Mathieu is er zeker op gebrand en ook de hele ploeg is er klaar voor. Iedereen weet nog wel dat Lars Boom de kasseienrit heeft gewonnen. Dat blijft wel speciaal.”

Over Van der Poel: “Hij blijft relaxed en koel”

Van spanning bij Van der Poel is volgens Cornelisse geen sprake. “Dat is een van zijn sterke punten, hij is niet nerveus. Hij blijft relaxed en koel en dan volgen er vaak betere resultaten.” Van der Poel zal woensdag wellicht moeten afrekenen met zijn eeuwige sportieve rivaal Wout van Aert. Jumbo-Visma, de ploeg van Van Aert, heeft echter ook andere belangen. Klassementskopmannen Primož Roglič en Jonas Vingegaard moeten die dag zonder kleerscheuren de finish zien te bereiken.

“Als ik WielerFlits moet geloven, moet hij zijn eigen plan trekken. En dat is misschien ook wel te begrijpen, als je binnen de ploeg twee favorieten hebt. Dat je de gele trui dan niet met hand en tand gaat verdedigen. Maar dat is het ook het mooie van de stenen, ik weet niet of je echt een ploeg nodig hebt. Als je goed opdraait op de eerste stroken, is het wel vrij makkelijk om van voren te blijven”, aldus Cornelisse.