Michel Cornelisse: “Je kunt beter op twee paarden gokken, dan op één”

De buitenwacht is na de ploegenpresentatie van Alpecin-Fenix afgelopen vrijdag niet veel wijzer. Een wedstrijdprogramma vol met (wildcard-)vraagtekens en weinig nieuws. Wat wel opviel: de ploeg is sterk gegroeid. Maar volgens ploegleider Michel Cornelisse verandert zijn werkwijze niet, vertelt hij aan WielerFlits.

Italiaanse sprintcowboys

Alpecin-Fenix werd vooral sterker in de breedte, met het aantrekken van enkele WorldTour-renners. “Mijn rol blijft in principe hetzelfde”, zegt Cornelisse. “Je maakt als ploegleider een plan en smeedt een ploeg waarmee je kunt winnen. We hebben er een paar rappe jongens bijgekregen met de Italianen Sacha Modolo en Kristian Sbaragli. Misschien moet je dan iets anders koersen. Maar ik houd ervan om alsnog iemand mee te sturen in de ontsnapping, bijvoorbeeld. Ondanks dat we sprinters hebben. Je kunt beter op twee paarden gokken, dan op één.”

Veel vertrouwen in Vakoč

Net als Adrie van der Poel verwacht Cornelisse niet dat het moeilijker koersen is in 2020. “Misschien zelf wel makkelijker”, vindt de Amsterdammer. “Vorig jaar keek iedereen naar Mathieu van der Poel, maar nu zijn er toch een aantal grotere namen bij gekomen. Kijk naar Petr Vakoč, bijvoorbeeld. Hij kan ook finales rijden en winnen. Op het eind van het seizoen liet Vakoč goede dingen zien. Hij komt heel goed terug naar zijn zware val. […] Ik heb er alle vertrouwen in – en met mij heel de ploeg – dat hij weer op het niveau kan komen van de Brabantse Pijl.”

Interviews presentatie Alpecin-Fenix