Michal Kwiatkowski verwacht contract te verlengen bij Team Ineos maandag 22 juni 2020 om 15:42

Michal Kwiatkowski gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn contract verlengen bij Team Ineos. Dat heeft de Poolse coureur verteld tegen Rowery. “Mijn manager gaat daarover. Ik kan alleen maar mijn best doen. Ik wil graag blijven en ik geloof ook dat ik zal blijven”, aldus Kwiatkowski.

“Bij Team Ineos waarderen ze het werk dat ik heb gedaan. Dat wij als renners op dit moment niet koersen, is voor deze ploeg een secundaire zaak”, zegt de Pool, die sinds 2016 bij de Britse miljoenenformatie rijdt. “Voor mij is het belangrijkste dat mensen in mij vertrouwen en tot het einde in mij geloven.”

Tour de France

Het seizoen van Kwiatkowski zal in Italië beginnen met Strade Bianche, Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Daarna trekt hij naar het Critérium du Dauphiné, in voorbereiding op de Tour de France. Kwiat maakte de laatste drie jaar deel uit van de winnende Tourploeg. Of hij een week voor het Grand Départ in Nice ook nog het Pools kampioenschap rijdt, betwijfelt Kwiatkowski.

“Er zitten twee weken tussen het einde van de Dauphiné en het begin van de Tour. Waarschijnlijk moeten we de woensdag voor de start al daar zijn. Daarnaast gaan we na de Dauphiné nog enkele Touretappes verkennen. Die periode ertussen zal dus erg kort zijn en ik denk niet dat ik het kampioenschap daar nog in kan stoppen”, legt hij uit.

Druk klassiekerseizoen

Na de Tour de France heeft Kwiatkowski veel klassiekers op zijn programma staan, te beginnen met het WK in Zwitserland een week na Parijs. Ook de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race gaat hij rijden. Mocht de Nederlandse klassieker niet doorgaan, dan rijdt de Pool dat weekend Gent-Wevelgem. Daarna volgen nog de Scheldeprijs, de Ronde van Vlaanderen, de Driedaagse Brugge-De Panne en Parijs-Roubaix.

“Als ik de Vuelta a España niet rijd, dan is dit alles”, kijkt hij vooruit. “Ik hou echt van de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix wordt een nieuwe, coole ervaring. Het wordt waarschijnlijk de laatste koers van het seizoen, dus er is niets te verliezen.”