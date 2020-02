Michal Kwiatkowski moest revalideren na crash op training donderdag 6 februari 2020 om 15:06

Michał Kwiatkowski kende een teleurstellend 2019 en is gebrand op revanche, maar de Pool kwam in december zwaar ten val op training. Hierdoor moest hij twee weken revalideren. “Maar ik kon in januari weer uitstekend trainen en ik lig volgens mij op schema”, zo vertelt hij vlak voor de start van de Ronde van Valencia.

De renner van Team Ineos keek met Cyclingnews terug op de voorbije wintermaanden. De 29-jarige Kwiatkowski was in december aan het trainen in de buurt van Monaco, toen hij in aanraking kwam met een scooter. “Ik heb toen mijn quadriceps bezeerd, waardoor ik twee weken moest revalideren. Gelukkig kon ik in januari alweer goed trainen.”

“Ik hoop dat het geen gevolgen heeft voor de rest van het seizoen. Ik moest helaas passen voor de Tour Down Under, maar ik kon wel trainen op Gran Canaria. Ik begin mijn seizoen in Valencia, gevolgd door de Volta ao Algarve, Strade Bianche en de overige klassiekers”, zo vertelt Kwiatkowski, die in 2019 geen enkele overwinning wist te boeken en een teleurstellende Tour reed.

Geloof in combinatie Tour-Olympische Spelen

De wereldkampioen van Ponferrada wil dan ook schitteren in de aankomende Ronde van Frankrijk. “Ik wil zeker weer deelnemen aan de Tour.” Kwiatkowski gelooft verder in de combinatie Tour-Olympische Spelen, ook al zit er bijzonder weinig tijd (minder dan één week) tussen de Franse ronde en de Olympische wegwedstrijd in Tokio.

“De mensen zeggen ook dat het moeilijk is om na Tour nog te schitteren in de Clásica San Sebastián.” Kwiatkowski liet in 2017 echter zien dat die regel niet opgaat, aangezien hij de Baskische klassieker wist te winnen. “Het laat zien dat het mogelijk is, het gaat vooral om het mentale aspect. Het is dan ook een doel.”