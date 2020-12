Michal Kwiatkowski drie jaar langer bij INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers moet het nog met de buitenwereld delen, maar Michał Kwiatkowski heeft inmiddels laten weten dat hij ook de komende seizoenen zal uitkomen voor de Britse sterrenformatie. De Pool tekent bij tot eind 2023.

Kwiatkowski maakte het nieuws bekend tijdens de belangrijkste sportverkiezing in zijn thuisland Polen. Een contractverlenging van de oud-wereldkampioen liet lang op zich wachten, maar de inmiddels 30-jarige allrounder heeft niet de behoefte om andere oorden op te zoeken. Kwiatkowski koerst al sinds 2016 voor de Britse formatie.

De Pool won dit jaar voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Tour de France. Verder werd hij vierde in de Gran Trittico Lombardo, zesde in de Waalse Pijl en de Brabantse Pijl en tiende in Luik-Bastenaken-Luik. Op het WK wielrennen in Imola deed hij een gooi naar de wereldtitel, maar moest hij in de wegrit genoegen nemen met plek vier.

Hart en Ganna

Gisteren schreef de roze sportkrant La Gazzetta dello Sport al dat twee andere sterkhouders binnen de ploeg, Girowinnaar Tao Geoghegan Hart en tijdrijder Filippo Ganna, tot eind 2023 hebben bijgetekend. Het is echter nog wachten op een persbericht van INEOS Grenadiers.