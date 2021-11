Michal Golas wordt ploegleider bij Bahrain Victorious

Michał Gołaś treedt in 2022 toe tot het ploegleidersteam van Bahrain Victorious. De 37-jarige Pool zette onlangs een punt achter zijn actieve loopbaan bij INEOS Grenadiers.

“Ik vind het spannend om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen bij Bahrain Victorious, met nieuwe ambities en nieuwe doelen”, reageert Gołaś. “Ik ben gemotiveerd om aan de slag te gaan en ervaring op te doen in deze nieuwe rol. Ik spring meteen van de fiets in de ploegwagen, dus ik hoop dat ik op die manier mijn ervaring als renner kan delen. Maar er is ook nog veel te leren van deze ambitieuze groep.”

Golas begon in 2007 bij Unibet.com, de ploeg van Hilaire Vanderschueren. Via Collstrop en Amica Chips kwam hij in 2009 bij Vacansoleil. In 2012 tekende hij voor Omega Pharma-Quick-Step, waar hij vier seizoenen reed. De laatste zes seizoenen kwam hij uit voor Sky en INEOS. Op zijn palmares prijken de Poolse nationale titel in 2012 en het Kampioenschap van Vlaanderen in 2015.