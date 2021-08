Ineos-renner Michal Golas kondigt afscheid aan

Michal Golas heeft zijn afscheid als beroepsrennner aangekondigd. De 37-jarige Pool hangt na 16 seizoenen in het profpeloton zijn fiets aan de wilgen.

Golas begon in 2007 bij Unibet.com, de ploeg van Hilaire Vanderschueren. Via Collstrop en Amica Chips kwam hij in 2009 bij Vacansoleil. In 2012 tekende hij voor Omega Pharma-Quick-Step, waar hij vier seizoenen reed. De laatste zes seizoenen kwam hij uit voor respectievelijk Sky en INEOS.

Op zijn palmares prijken de Poolse nationale titel in 2012 en het Kampioenschap van Vlaanderen in 2015. Hij reed in 2014 en 2015 de Tour de France en maakte in die laatste editie deel uit van de selectie die Chris Froome aan de eindoverwinning hielp. Daarnaast reed Golas vier keer de Giro en drie keer de Vuelta.