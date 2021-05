Michael Woods: “Op deze manier wil je de gele trui niet overnemen”

Michael Woods is de nieuwe leider in de Ronde van Romandië. De Canadees nam zaterdag de leiding over van Marc Soler, maar had dat liever op een andere manier willen doen. Concurrent Thomas kwam namelijk in de slotmeters ten val. “Op deze manier wil je de gele trui niet overnemen. Thomas zag ik liever niet naar de grond gaan, maar toch is het speciaal om de leiderstrui te dragen in een WorldTour-koers.”

“Ik ben zelf heel erg blij met de wedstrijd vandaag”, gaat hij verder. “Ik ben trots op het team en tevreden met de benen. Het team zette me perfect af op de slotklim en Mads Würtz Schmidt reed ook nog eens in de vroege vlucht. Hij kon me op het einde ook nog helpen met positioneren. Ik voelde me eigenlijk geweldig.”

Morgen moet Woods een voorsprong van elf seconden op Thomas en 21 seconden op Ben O’Connor om de Zwitserse wedstrijd te winnen. De Canadees van Israel Start-Up Nation beseft zich ook dat dat wel een lastig kan worden: “Hopelijk kan ik op het podium eindigen.”